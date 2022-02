Betrunkener Lasterfahrer prallt in Gegenverkehr

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen einen Unfall bei Laupertshausen verursacht. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 7 Uhr war der 52-Jährige mit seinem Laster von Mettenberg in Richtung Laupertshausen unterwegs. „Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung geriet er auf die Gegenfahrbahn“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Ein 22-Jähriger, der ihm mit seinem VW entgegenkam, wich nach rechts aus, konnte Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde noch der BMW eines 32-Jährigen beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der betrunkene Lasterfahrer musste eine Blutprobe abgeben, die Polizei stelle seinen Führerschein sicher. Den Schaden an den drei beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.