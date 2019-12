Bei „netten Menschen“ fliegen die Fetzen

Während zehn aktive Theaterspieler im Gemeindesaal die Szenen immer weiter perfektionieren, arbeiten andere Vereinsmitglieder an einer besonderen Kulisse. Da wird gesägt, gehämmert, tapeziert und dekoriert. Am Ende soll die Bühne wie ein heruntergekommenes Hotel in den Bergen aussehen und das perfekte Umfeld für das Lustspiel „Alles nette Menschen“ sein.

Bis zur Premiere am Samstag, 28. Dezember, ist noch einiges zu tun. Schließlich soll aus dem Lustspiel von Claudia Gysel eine perfekte oberschwäbische Inszenierung werden. Nicht ohne Grund hat sich Regisseur Karl Katein wieder einige örtliche Spitzfindigkeiten einfallen lassen. Jedenfalls geht es in dem Dreiakter hoch her. Ein Anwalt soll für seine Mandantin eine zerstrittene Familie wieder versöhnen. Ob das gelingen kann? Die Voraussetzungen sind schwierig.

Die Frau des Politikers spritzt Gift und Galle und ihr Gatte hat einiges zu verbergen. Seine Schwester Linda und seine Tochter Sophie Lustig, mit denen er seit Jahren kein Wort gesprochen hat, wollen gar keine Versöhnung. Ein Gerichtsvollzieher soll Wertsachen konfiszieren, da das Hotel kurz vor dem Konkurs steht. Und das Wirte-Ehepaar will so schnell wie möglich nach Tahiti verduften. Welche Rollen das kesse Hausmädchen Gaby und der smarte Kunstmaler spielen, wird noch nicht verraten. Jedenfalls werden bald die Fetzen fliegen. Das Theaterstück verspricht Spannung, Spaß und gute Laune.