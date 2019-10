Begeistertes Publikum bei Kultur in Heggbach

Auch bei ihrem zweiten Gastspiel im Rahmen der „Kultur in Heggbach“ ist die Comedygruppe „Die schrillen Fehlaperlen“ mit einem begeisterten Publikum in der ausverkauften Festhalle verwöhnt worden.

Schon die lockere Atmosphäre und die entspannten Mienen in der vollbesetzten Festhalle in Heggbach am Freitagabend unterstrichen, wie sehr sich die Besucher auf den Comedyabend mit den Schrillen Fehlaperlen freuten. Es konnten sich wohl noch viele an das amüsante Gastspiel von Karin Daikeler, Bianca Henkel, Babs Rock sowie dem Ehepaar Tine und Ferdi Riester vor einigen Jahren erinnern – oder die Mundpropaganda des bislang sehr gelungenen Kulturangebots in Heggbach hatte einmal mehr gewirkt.

Kaum eine Minute, nachdem die vier gestandenen Damen auf der Bühne standen und ihr erstes Lied trällerten, von Musikus Ferdi angekündigt, klatschte das Publikum schon begeistert mit. Mit dem Versprechen: „Mir singet nicht von Politik, wir machen Comedy und nicht Kabarett, mir gebet Gas in diesem ehrenwerten Haus und wünschen Euch viel Spaß“ hatten die Komödianten nicht zu hoch gegriffen. In ihrem neuen Programm „Friede, Freude, Pustekuchen“ schwätzte und sang sich das Damenquartett durch einen schier unerschöpflichen Fundus an Frauenwünschen, etwa „Warum gibt es keinen Mann auf Amazon oder Zalando zu kaufen“, kämpfte sich spitzzüngig und mit staubtrockenem Humor durch die Tragik von Partnerwahl und Ehekampf.

Die Vier vom Fehlatal präsentierten sich als heiße Westernladies, leicht verstaubte Schrullen und als von der Amore träumende Schönheiten in Bella-Italia. Ferdinand Riester, ob als musikalischer Begleiter mit der Gitarre oder mit dem Mundwerk, stand dem properen Quartett in nichts nach. Er meinte beim Anblick in die Richtung von Karin, Bianca, Babs und seiner Tine: „Da kann auch der Schönheitschirurg nichts mehr herzaubern“ und stellte Parallelen vom siebten Sinn und den Frauen am Steuer her. Und sinnierte über das Minusgeschäft der Ehe mit dem Reim: „Vor der Ehe raspeln die Damen Süßholzspäne, in der Ehe haben sie Migräne“ und „Vor der Ehe bist du als Mann für die Weibsbilder der Hit, in der Ehe stehen sie auf George Clooney und Brad Pitt.“ Das Publikum lachte Tränen und handelte sich höchst strapazierte Lachmuskeln ein. Es war ein Abend, der den oft stressigen Alltag weit nach hinten rückte.

Längst hat sich das Kulturprogramm in Heggbach zu einem kulturellen Magnet etabliert. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Verantwortlichen stets ein feines Händchen bei der Auswahl der Veranstaltungen bewiesen haben – eine gedeihliche Mischung aus Kabarett, Comedy und Musik. Wolfgang Dürrenberger und Angela Gschwender waren viele Jahre das Organisationsteam. Letztere hat die Leitung des Kulturprogramms seit dem Ruhestand von Wolfgang Dürrenberger übernommen. Nun tritt Angela Gschwender zum 30. März 2020 selbst ihren wohlverdienten Ruhestand an. Ihr Nachfolger bei der „Kultur in Heggbach“ ist Peter Bette.