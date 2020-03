Bedarf für soziale Beratungen steigt

Die Jahreshauptversammlung des VDK-Ortsverbandes Maselheim–Baltringen–Wennedach im Katholischen Gemeindezentrum Laupertshausen war mit 66 Teilnehmer so gut besucht wie noch nie.

Vorsitzender Robert Schafitel betonte, dass das Jahr von vielen Aktivitäten geprägt war. Die Zahl der Mitglieder hat sich bei 42 Neueintritten und 8 Abgängen auf aktuell 290 Mitglieder erhöht. Höhepunkte des Jahres waren der Ausflug nach Stuttgart mit Besuch des Landtags, ein Grillnachmittag und die Adventsfeier. Nachhaltige Informationen für Interessierte, 29 Besuche bei Kranken und runden Geburtstagen rundeten das Jahresprogramm ab. Die wichtigste Aufgabe des Verbands ist die individuelle Betreuung der Mitglieder bei sozialen Problemen. Dies sei in 93 Beratungen sehr gut gelungen, in vielen Fällen konnte geholfen werden, erklärte Schafitel.

Der Bedarf werde allerdings von Jahr zu größer, das sei auch ein Hinweis auf das soziale Klima im Land. Der „Leitfaden barrierefreie Gemeinde“ wurde weiter umgesetzt. Die Finanzierung des rollstuhlgerechten WC im Café Keck wurde günstiger, so dass vom Restbetrag eine Spende an das Hospiz Biberach über 1300 Euro gemacht werden konnte.

Schriftführerin Claudia Müller ließ das Jahr lebendig Revue passieren, Kassierer Alois Wohnhaas präsentierte seine Zahlen mit Überschuss trotz des umfangreichen Jahresprogramms. Die Revisoren Gisela und Otto Mangold bestätigten dies. Die Äpfinger Ortsvorsteherin Doris Dolkemeyer lobte die Tätigkeit des VdK als wichtigen Bestandteil des Gemeinschaftslebens der Gemeinde, besonders die Sozialkompetenz, die durch die Beratungen übernommen und ausgeübt wurde. Anschließend führte sie die einstimmige Entlastung herbei.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im VdK bekamen Maria Fischer, Friedrich Hartwig und Helmut von Bank das goldene Treueabzeichen mit Urkunde und alle Geehrten ein Geschenk des Ortsverbandes überreicht. Für zehn Jahre erhielten Markus Bail, Josef Eiberle, Hubert Härle, Franz Hepp, Franz Koch, Roswitha Kuck, Elmar Minsch, Thomas Müller, Konrad Reh, Eugen und Gisela Schafitel, Albert Schanz, Georg Schneider und Anita Waage das silberne Treueabzeichen mit Urkunde. Eine besondere Ehrung erhielt Franz-Xaver Ammann. Für 15 Jahre im Vorstand wurde ihm die silberne Ehrennadel mit Urkunde des VdK Deutschland verliehen.

Andreas Hofer vom Betreuungsverein Landkreis Biberach referierte über das Thema „Vorsorge und Patientenverfügung“. In seinem 60minütigen, kurzweiligen Vortrag machte er deutlich, wie wichtig es ist, frühzeitig an die Vorsorge und entsprechende Vollmachten, am besten notariell beurkundet, zu denken. Viel schwieriger sei das Thema „Patientenverfügung“ zu betrachten weil es individuelle Probleme und Lösungen erfordere

Einstimmig befürwortet wurde das Jahresprogramm 2020, das neben den üblichen Terminen den Grillnachmittag, einen dreitägigen Ausflug nach Salzburg sowie die traditionelle Adventsfeier vorsieht.