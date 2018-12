Bauplätze sind das große Thema 2019

Maselheim hat in diesem Jahr kräftig investiert, die Verschuldung ist gestiegen, die Rücklagen sind geschrumpft. Wie geht es 2019 weiter? Was kann und will Maselheim sich leisten? Und wie steht es um Aufregerthemen wie die Mobilfunkmastpläne? Birgit van Laak sprach mit Bürgermeister Elmar Braun.

30 000 Euro für ein Starkregenkonzept, 6000 Euro für ein Mobilfunkgutachten: Wenn man diese und andere außerplanmäßige Ausgaben sieht, könnte man den Eindruck gewinnen, in Maselheim sitzt der Geldbeutel zurzeit locker...

Ein Teil dieser außerplanmäßigen Dinge sind wirklich sehr wichtig. Das Starkregenmanagement wollten wir schon früher machen. Vom Mobilfunkgutachten erhoffen wir eine Befriedung. Aber in der Tat muss man aufpassen, dass man in guten Zeiten nicht leichtsinnig wird. Das ist schwierig, weil die Vorstellung, dass es mit den Haushaltsrekorden so weitergeht, in den Köpfen der Bürger ist. Da tut man sich als Bürgermeister schwer zu bremsen.

Maselheim hat 2018 wieder kräftig investiert. Was war das wichtigste Projekt?

Die größte Investition bildete der neue Kindergarten, ein richtig gutes Projekt. Er bietet mit vier statt bisher zwei Gruppen deutlich mehr Plätze. Die Krippengruppen sind als Kleingruppen gestartet, das heißt, wir haben für die Zukunft noch Luft. Das Besondere aber ist die Kooperation mit der Grundschule. Erste gemeinsame Veranstaltungen der Schüler und Kindergartenkinder gab es bereits, sie essen auch schon zusammen zu Mittag. Bald werden die Türen zwischen den beiden Gebäuden geöffnet, dann wird sich die Kooperation richtig mit Leben füllen. Ich meine, wir haben da etwas richtig Gutes auf dem Weg gebracht.

Der geplante Bau eines Telekom-Mobilfunkmasts am Äpfinger Kreuzberg hat die Gemüter erregt. Die Gemeinde gab ein TÜV-Gutachten zum Kreuzberg und zwei Alternativstandorten in Auftrag. Wie weit ist das Ganze gediehen?

Das Mobilfunkthema hat mir gezeigt, wie kompliziert und fragil alles ist. Es gab keine Diskussionen über die Ertüchtigung der Masten in Maselheim und an der B30 sowie über den geplanten Masten in Laupertshausen. In Äpfingen hingegen schon. Ich habe den Eindruck, wir sind eine satte Gesellschaft geworden, in der die Menschen oftmals den Blick hauptsächlich auf die Dinge richten, die in ihrer unmittelbaren Nähe sind. Eine solche Gesellschaft will nichts mehr verändern, nichts mehr bewegen. Ich frage mich, wie wir damit die Zukunft bewältigen wollen. An dem Mobilfunkthema habe ich auch gesehen, wie unterschiedlich die Generationen ticken und, dass sie, wenn überhaupt, unterschiedlich miteinander kommunizieren. Ganz grob gesagt: Die Über-60-Jährigen wollen den Mast auf dem Kreuzberg nicht, die Unter-30-Jährigen hätten ihn lieber heute als morgen. Für die Älteren ist die „Strahlung“ ein Thema, für die Jungen nicht. Wie dem auch sei, das Projekt Mast auf dem Kreuzberg stockt. Die Telekom hat nicht weiter geplant, sondern konzentriert sich auf den Mast in Laupertshausen, wo sie einen Pachtvertrag für ein Grundstück besitzt. Und der TÜV wird seine Untersuchung zu Äpfingen erst beginnen, wenn die Telekom dort plant und Daten mitteilt.

Ein anderes Thema, bei dem es nicht so recht voranzugehen scheint, ist der Hochwasserschutz an Dürnach und Saubach...

Die Erstellung des Flussgebietsmodells, das die Voraussetzung für das Hochwasserschutzkonzept bildet, war aufwändig. Das Regierungspräsidium forderte neue Berechnungen, das kostete viel Zeit. Jetzt liegt das Flussgebietsmodell beim Regierungspräsidium und Landratsamt zur Prüfung. Das Hochwasserschutzthema ist meines Erachtens ein Paradebeispiel für die Bürokratie in Deutschland. Die Anforderungen sind – teilweise berechtigt – sehr hoch, es werden immer noch mehr Untersuchungen verlangt, jeder will rechtlich abgesichert sein. Aber wenn alles ganz gut läuft, könnte 2020 der Bau des Maselheimer Beckens beginnen. Wir haben die Grundstücke schon erworben. Die naturschutzfachlichen Untersuchungen laufen. Wir tun, was wir können.

Was wird die Gemeinde im nächsten Jahr angehen?

Wir werden die neuen Baugebiete vorantreiben. Im Frühjahr soll der Grundstücksverkauf für die „Bäuerlesgrube“ in Äpfingen beginnen und die Erschließung des „Langen Gewands“ in Maselheim ausgeschrieben werden. In Sulmingen wollen wir ein neues Baugebiet auf den Weg bringen. Weil die Warteliste in Äpfingen lang ist, wollen wir dort schon ein weiteres Baugebiet ins Auge fassen.

Wie stark wächst Maselheim durch die Baugebiete?

In Maselheim entstehen 34 Bauplätze, in Äpfingen 20, in Sulmingen 20 bis 30, so dass in den Neubaugebieten insgesamt vielleicht 150 Leute leben werden. Ein Teil davon wird aus der Gemeinde kommen. Bei einer Einwohnerzahl von 4500 kann man da nicht von einem nennenswerten Wachstum der Gemeinde sprechen. Mir geht es darum, Maselheim für junge Menschen attraktiv zu halten. Natürlich gibt es auf Landesebene die Diskussionen um Innenverdichtung, aber die Mehrzahl der Menschen auf dem Land möchte nicht in einem Block mit sechs bis zwölf Parteien wohnen. Darüber hinaus kann die Gemeinde innerörtliche Grundstücke in der Regel nicht oder nur schwer erwerben und wenn sie zum Verkauf stehen, ist das Ganze sehr teuer, weil der Abbruch alter Häuser finanziert werden muss.

Aber Maselheim will in der Ortsmitte doch auch ein Projekt mit verdichtetem Bauen ermöglichen. Wie passt das zu den Wohnvorstellungen der Leute?

Den Großteil ihres Lebens möchten die Leute nicht in verdichteten Wohnformen leben. Das heißt aber nicht, dass es gar kein Interesse daran gäbe. Solchen Wohnraum suchen „Ältere“, denen der Garten zu aufwändig wird, und „Junge“, die die Zeit, bis sie ihr eigenes Haus haben, überbrücken müssen. In Äpfingen haben wir mit der neuen Ortsmitte verdichtetes Bauen ermöglicht, interessanter Weise sind die Wohnungen nicht alle von Menschen aus dem Ort belegt.

Wie weit ist das Projekt Ortsmitte Maselheim gediehen?

Wir verhandeln mit der Kirche über das Grundstück des ehemaligen Kindergartens. Zusammen mit unserem und einem weiteren Grundstück könnte eine ausreichende Fläche zusammenkommen. Die Idee lautet: Mehrfamilienwohnraum, betreutes Wohnen oder Pflegeheim. Ein Architekt macht uns gerade Skizzen. Das Ganze soll über einen privaten Investor laufen.

Maselheim hat 2018 begonnen, weniger zu mähen, um Insekten mehr Lebensraum zu geben. Da gab es auch Kritik aus der Bürgerschaft.

Natürlich kann man solche Maßnahmen einfach durchsetzen, aber ich finde es besser, die Leute mitzunehmen, auch wenn es dann länger dauert. Grundsätzlich war die Resonanz positiv, die Leute sahen, dass sich etwas verändert. Da ist aber noch viel zu tun.

2018 sprudelten die Steuereinnahmen zwar, aber die Gemeinde musste 1,3 Millionen Euro Kredite wegen des Kindergartens nehmen. Wie wird sich die Finanzlage 2019 entwickeln?

Wir werden 2019 mehr als vier Millionen investieren: in die Baugebiete, die Mettenberger Straße, Kanalsanierungen, die Außenanlage des Kindergartens, den Breitbandausbau des Kreises, die Hochwasserschutzplanungen und das Feuerwehrfahrzeug für Äpfingen. Wir werden Kredite in Höhe von circa 700 000 Euro aufnehmen müssen und unsere Rücklagen weiter abbauen. In den folgenden Jahren wird dann im investiven Bereich nicht mehr viel anderes möglich sein, denn von 2020 bis 2022 werden wir jährlich 675 000 Euro für den Hochwasserschutz aufwenden müssen.