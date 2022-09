Bauchtanz, Feuershow und Basar: Veranstaltung in Maselheim lockt mit orientalischem Programm

Die Tanzveranstaltung findet am 24. September ab 19.30 Uhr in der Maselheimer Mehrzweckhalle statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Chocolaterie Maya in Biberach, beim Biohof Weber in Mettenberg oder per E-Mail an mail@seranya.de und telefonisch unter 0176/47200947 oder 0173/6506577. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. An der Abendkasse sind sie etwas teurer, Erwachsene zahlen zwölf, Kinder acht Euro.