Kinderkleider und Spielzeuge können Besucher am Samstag, 13. Oktober, beim 20. Kinderkleider- und Spielzeugbasar in der Mehrzweckhalle in Laupertshausen erwerben. Der Basar wird dieses Jahr erstmalig als Selbstverkäuferbasar stattfinden. Von 11.30 Uhr bis 14 Uhr erfolgt der Verkauf. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist bereits ab elf Uhr möglich. Während des Basars werden Getränke, Kuchen und Snacks angeboten. Mit dem Erlös der Verkäufe soll die Finanzierung des Spielplatzprojektes der Ferienfreizeit Warapu in Laupertshausen unterstützt werden.

Anmeldung und Tischreservierung sind bereits ab Dienstag, 4. September, unter folgender E-Mail-Adresse möglich: basar-laupertshausen@web.de und unter der Rufnummer 07356/935077 (von 18 bis 19 Uhr). Die Gebühr beträgt acht Euro pro Tisch.