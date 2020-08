Baltringer Kläranlage ist seit 1989 im Betrieb: Muss nun für Millionenbetrag erweitert werden?

Von Deutsche Presse-Agentur und Katja Fischer

„Bitte zahlen Sie mit Karte“: steht derzeit an vielen Kassen der Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte. Auch in Restaurants wird Kartenzahlung gern gesehen. Wegen der Corona-Pandemie sollen Menschen direkten Kontakt vermeiden – also soll möglichst auch kein Bargeld von Hand zu Hand gehen.

Was passiert aber, wenn ein Kunde sich weigert, der Aufforderung nachzukommen? Dürfen Händler oder Gastronomen die Annahme von Bargeld in ihrem Geschäft vollständig ablehnen?