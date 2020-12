Azubis und Studenten der Husqvarna Group erfüllen Wünsche

Erneut haben die Auszubildenden und Studenten der Husqvarna Group aus Ulm mit ihrer Weihnachtswunschbaum-Aktion anderen eine große Freude bereitet: 84 Senioren des Seniorentreffs im Heggbacher Wohnverbund bekamen kleine Geschenkwünsche erfüllt. Am Donnerstag war Übergabe. Allerdings konnten die Überbringer die vielen Präsente nicht persönlich an die Senioren verteilen, wie dies in den vergangenen zwei Jahren der Fall war. Aufgrund der strengen Hygienevorgaben zum Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern trafen sich einige der jungen Husqvarna-Beschäftigten mit Marianne Münsch an der Pforte und übergaben vier riesige Kartons mit Geschenken.

Der Leiterin des Seniorentreffs in Heggbach war die Begeisterung über die vorweihnachtliche Bescherung anzusehen. „Diese Geschenke sind jedes Jahr ein toller Höhepunkt für unsere Betreuten. Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie trägt die Aktion zu einem großen Stück mehr an Lebensqualität bei.“ Zumal die Senioren unter den Einschränkungen der Hygieneschutzmaßnahmen leiden: „Es finden keine Feste statt. Die Bewohner dürfen sich nur noch gruppenintern treffen.“ Umso mehr freute sich Marianne Münsch, dass die Auszubildenden und Studenten die Aktion in der schwierigen Zeit wieder organisiert hatten.

Wie Sabrina Pfister vom Organisationsteam berichtete, sei die Aktion bei den Mitarbeitern von Husqvarna in Ulm wieder bestens angekommen. 84 Zettel mit kleinen Wünschen bis zu einem Kostenbetrag von rund 15 Euro waren im Vorfeld an einem „Wunschbaum“ in der Kantine von Husqvarna befestigt worden. „Wir konnte wirklich alle Wünsche erfüllen. Und waren sie noch so originell“, verriet Sabrina Pfister mit strahlender Miene. Die Liste der Wünsche habe von Hosenträgern, alkoholfreiem Bier, Hartkäse, einem riesigen Glas Schokoaufstrich bis hin zu Kosmetikartikeln gereicht. Marianne Münsch fand die Aktion für umso wertvoller, da die Senioren mit geistiger und körperlicher Behinderung mehrheitlich keine Angehörigen mehr haben.