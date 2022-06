Autos bei Äpfingen mit Farbe beschmiert

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr zwei Autos und einen Lastwagen auf einem Parkplatz bei Äpfingen an der L267 beschmiert. Der Täter lackierte sowohl die Kennzeichen des Mitsubishis, des Opels und des Mercedes, als auch die ganze Länge der Autos und des Sprinters. Dort brachte er eine Schriftzug an. Dann flüchtete er.

Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen nach dem Täter auf. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07351 / 44 70 zu melden.