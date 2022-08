Auto stößt beim Überholen mit Motorradfahrer zusammen

Kurz nach 7 Uhr scherte ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes nach Ortsende Äpfingen in Richtung Biberach aus, um einen Traktor vor ihm zu überholen. Dabei übersah der Fahrer einen 63-Jähriger Motorradfahrer,der ebenfalls überholte. Da sich die Suzuki schon auf gleicher Höhe befand, stießen die Fahrzeug zusammen. Der Motorradfahrer kam zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen. Sanitäter behandelten ihn vor Ort. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu.