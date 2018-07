Auto rutscht Böschung hinunter

Ein Autofahrer ist am Donnerstag auf der B 30 bei Äpfingen verunglückt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei berichtet, war der 79-Jährige in Richtung Ulm unterwegs. Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet das Fahrzeug zu weit nach rechts und kam von der Straße ab. Der VW rutschte eine vier Meter tiefe Böschung hinunter und blieb dort in den Büschen hängen. Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Laut Polizei war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.