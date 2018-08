Auto landet auf dem Dach – 19-Jähriger schwer verletzt

Ohne fremde Beteiligung hat sich am Freitag auf der B30 bei Maselheim ein PKW überschlagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war gegen halb sechs Uhr ein 19-Jähriger mit seinem VW auf der B 30 von Biberach in Richtung Laupheim unterwegs. Aufgrund eines gesundheitlichen Problems, kam der junge Mann mit seinem Golf zu weit nach rechts, prallte gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Auf dem Dach liegend kam das Auto zum Stehen. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Golf entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Schaden am Verkehrszeichen beträgt rund 1000 Euro. Spezialisten der Verkehrspolizei Laupheim rückten an. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und mehreren Männern im Einsatz. Ein Abschlepper holte den VW ab.