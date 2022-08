Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Ein Mann ist bei einem Unfall am Samstag bei Maselheim glücklicherweise nur leicht verletzt worden, nachdem sich sein Wagen überschlagen hatte.

Der 21-Jährige fuhr gegen 17 Uhr mit seinem VW von Ellmansweiler in Richtung Wennedach. Wohl weil er die Kontrolle über sein Auto verlor, kam er nach links von der Straße ab. Im Graben lag ein Fels, gegen den der VW prallte. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kam anschließend zum Stehen. Durch den Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am VW auf etwa 4000 Euro.