Ausstellung „Verbundene Landschaft – Lebendige Vielfalt“ im Rathaus Maselheim

Als eine der ersten Gemeinden im Landkreis Biberach hat Maselheim mit der Sicherung und Aufwertung des Biotopverbunds auf den Gemarkungen aller Ortsteile begonnen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für dieses Vorhaben wird die Wanderausstellung „Verbundene Landschaft – Lebendige Vielfalt“ des BUND für einige Wochen im Sitzungssaal des Rathauses zu sehen sein.

Bei der Eröffnung der Ausstellung wies Bürgermeister Elmar Braun auf die Bemühungen und Erfolge der Gemeinde auf dem Weg zur „Insektenfreundlichen Gemeinde“ hin. Dabei, so betonte er „darf man die Menschen nicht vor sich hertreiben und mit Vorschriften gängeln, ich möchte sie stattdessen überzeugen und mitnehmen.“ Deshalb geht er auf die Bürgerinnen und Bürger zu und verzeichnet, unterstützt durch Vereine, den Bauhof und den Gemeinderat, kontinuierlich Erfolge. So gibt es bereits ein Förderprogramm beim Pflanzen eines heimischen Obstbaums oder einer Staudenreihe. Und im Rathaus und den Ortsverwaltungen werden kostenfreie Pflanzen-Samenmischung ausgegeben.

Mit einem Augenzwinkern erzählt Elmar Braun von seinem „Versuchsfeld“ einer Blühwiese vor dem Rathaus, wo auch schon einmal auf einem „Hoiza“ Heu getrocknet wurde. Inzwischen gibt es mehrere Blumenwiesen auf gemeindeeigenen Flächen und auch Verkehrsinseln, die der Verschönerungsverein und die Gartenbauvereine insektenfreundlich bepflanzt haben. Diese Beispiele sollen die Menschen zum Nachmachen anregen.

Als Vertreter des BUND Kreisverbands sprach der Biologe Jörg Lange-Eichholz bei der Eröffnung der Ausstellung und stellte die Stärkung des Biotopverbunds als Gemeinschaftsaufgabe vor, der sich jede Gemeinde im wohlverstandenen Interesse aller Bürgerinnen stellen müsse.

Allein der Umfang der Werke dokumentiert die traurige Wahrheit: Der Artenschwund hat sehr große Ausmaße angenommen und wir müssen dringend handeln. Deshalb kontert Lange- Eichholz seinen Freund Braun: „Ein wenig schieben müssen wir die Menschen schon“. Gleichwohl kennt er die Anstrengungen der Gemeinde auf dem Weg zur insektenfreundlichen Gemeinde. Statt der Schottergärten blüht es zunehmend in den Gärten und es ist angekommen, dass sich eine Raupe erst zum Schmetterling verwandeln kann, wenn man ihr Brennnesseln, wilde Möhren oder den Natternkopf als Nahrung dazu bietet.

Die Schautafeln der Ausstellung zeigen die Bedeutung eines intakten Biotopverbunds aus weitgehend naturbelassenen Kernflächen und kleinen „Trittsteinbiotopen“ sowie Verbindungslinien zwischen diesen für den Erhalt der Artenvielfalt in der Landschaft auf. So wird am Beispiel eines Schmetterlings erklärt, wie wichtig für den Artenerhalt kleine naturnahe „Inseln“ mit Eiablagepflanzen und Nektarangebot innerhalb riesiger Monokulturen sind.