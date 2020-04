Ausschuss sagt Sulminger Dorffest ab

In diesem Sommer wird es wegen der rechtlichen Vorgaben in der Coronazeit kein Dorffest in Sulmingen geben. Bundesregierung und die Ministerpräsidenten hatten in der vergangenen Woche vereinbart, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt sind. „Nachdem das Laupheimer Heimatfest und das Biberacher Schützenfest die Veranstaltungen 2020 schon abgesagt haben, sind wir nun auch an der Reihe, unser Dorffest abzusagen“, teilt der Dorffestausschuss mit. Das Fest war ursprünglich für das Wochenende 4./5. Juli geplant gewesen. Im darauffolgenden Jahr ist aber wieder ein Dorffest vorgesehen. Geplant ist es für den 3. und 4. Juli 2021. „Wir wünschen unseren Gästen und Besuchern alles Gute, bleiben Sie gesund! Wir freuen uns, Sie im nächsten Jahr in Sulmingen begrüßen zu dürfen“, schreibt der Dorffestausschuss an seine Gäste.