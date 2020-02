Ausgelassene Stimmung in Heggbach

Auch dieses Jahr hat sich die Fasnet in Heggbach als Treffpunkt zur Begegnung und Kontaktpflege sowie zum fröhlichen Miteinander erwiesen. Eingeladen waren bei dem närrischen Stelldichein in der Heggbacher Festhalle neben den Bewohnern von Heggbach auch die Außenwohngruppen, ebenso Angehörige und Mitarbeitende. Mittendrin in dem fröhlichen Gewusel flitzte Angela Gschwender als lustige Pippi Langstrumpf durch die Narrhalla. Sie hat das lieb gewonnene Fasnetsfest des Heggbacher Wohnverbunds vor Jahren mit ins Leben gerufen und führte es dieses Jahr zum letzten Mal durch. Die Organisatorin wurde mit rauschendem Beifall und einem Blumenstrauß für ihre Mühen belohnt.

Der prächtig dekorierte Narrenschuppen war rappelvoll und die Besucher waren mehrheitlich fasnetsmäßig ausstaffiert – als Cowboys, Indianer, Seeräuber, Bienchen, Schlümpfe und vieles mehr. Kaum dass die grandiose Fasnetsfeier gestartet war, marschierten mit lautstarkem Getöse die Schalmeien aus Ingoldingen ein und beförderten das gut gelaunte Fasnetsvolk direkt in den wonnigen Narrenhimmel. Mächtiger Applaus und Laolawellen folgten. Auch der Fanfaren- und Spielmannszug aus Erolzheim und seine Cheerleaders trieben das Gute-Laune-Barometer in karibische Gefilde. Ein Höhepunkt jagte den nächsten. So schwangen auch die Showtanzgruppen Funkys und Jazziger aus Äpfingen, ebenso die Top Ten und Rainbow Dancers aus Baltringen das Tanzbein und erfreuten mit tollen Choreografien. Es war ein närrisch schönes Fasnetsfest, das die Mäschkerle erfreute.

Foto: J. Emmenlauer/Elisabeth-Stiftung