Ausbau von gefährlicher Strecke erst 2021

Zwischen Maselheim und Laupertshausen fehlt ein Radweg, und das an einer Strecke mit Kurven und einer relativ schmalen Fahrbahn. Gemeinderat Paul Mayer hat in öffentlicher Sitzung Druck gemacht. Auch Bürgermeister Elmar Braun hält den Radweg für dringend notwendig. Zuständig für den Bau ist das Land. Dort steht die Verbindung Laupertshausen-Maselheim aber nur unter Priorität zwei.

„Ich würde keinem Kind raten, auf der Straße zwischen Laupertshausen und Maselheim mit dem Fahrrad zu fahren“, sagte Bürgermeister Elmar Braun der SZ. Die 1,8 Kilometer lange Strecke sei gefährlich. Seit zehn Jahren sei er am Thema Radwegbau Laupertshausen-Maselheim dran. „Dort sind viele mit dem Rad unterwegs“, weiß er. Denn die Ortsteile würden immer mehr zusammenwachsen. So ist aus den Gesangsvereinen Maselheim und Laupertshausen einer geworden, im Fußball gibt es eine Spielgemeinschaft. Gerade am Wochenende beobachte er, dass durch den regen Austausch der Vereine Radler unterwegs seien, berichtete Paul Mayer. Und auch das Ellmannsweiler Freibad steuerten manche mit dem Rad an, so Braun.

Nicht nur Radlern, die für ihre Freizeitaktivitäten vom einen in den anderen Ortsteil wollen, fehlt ein Radweg entlang der Landesstraße. Auch Berufstätige, die nach Biberach pendeln, nehmen teilweise das Fahrrad. „Manche fahren lieber über Sulmingen und Äpfingen, weil das sicherer ist“, sagte der Bürgermeister, der den Abschnitt Laupertshausen-Maselheim als Lückenschluss auf der Strecke Biberach-Maselheim-Heggbach sieht und als wichtigen Baustein im großen Radwegenetz im Landkreis Biberach.

Zuständig für den Bau ist das Land. „Der Radweg Laupertshausen-Maselheim steht unter nachrangige Priorität“, sagte Dirk Abel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Tübingen, über das Radwegeprogramm. Die Kostenschätzung betrage derzeit 350 000 Euro. Eine Vorplanung bestehe, aber diese müsse noch verfeinert und aufbereitet werden. „Das soll 2019 erfolgen“, berichtete Abel über den möglichen Zeitplan. Danach gelte es, Baurecht zu schaffen, das könnte nach seinen Angaben 2020 gelingen. „Anschließend könnte man in den Bau einsteigen.“

Beginn 2021, bei guter Konjunktur

Wenn alles ideal laufe, würden die Arbeiten 2021 beginnen. „Das setzt aber voraus, dass die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen“, schränkte Abel ein. Momentan sei die Konjunktur gut, der Staatshaushalt solide. „Was wir fertig geplant bekommen, das kriegen wir derzeit gut ans Laufen.“ Was jedoch in drei Jahren sei, könne man natürlich nicht vorhersagen.