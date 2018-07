Aus Treff 3000 wird Netto

Der Treff-3000-Markt in Maselheim wird zu einem Netto-Markt. Das hat die Pressestelle der Nettomärkte der SZ bestätigt. „Netto-Marken-Discount plant ab dem 1. August diesen Jahres sukzessive 78 Treff-3000-Discount-Filialen von Edeka Südwest zu übernehmen. Auch der Markt in der Kronenstraße 22 in Maselheim gehört dazu“, teilte Pressesprecherin Stefanie Adler auf SZ-Anfrage mit. Netto baue mit diesem Schritt sein Filialnetz im Südwesten Deutschlands weiter aus – eine Region, in der das Unternehmen aktuell weniger stark präsent sei. Mit der Übernahme werde, so Adler, „eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit dieser Filialen“ ermöglicht. Die Mitarbeiter sollen übernommen werden. Nach Unternehmensangaben zählen die 78 Treff-3000-Märkte insgesamt 600 Mitarbeiter. Das Netto-Konzept umfasst nach Angaben von Adler eine größere Lebensmittelauswahl als die bisherigen Standorte von Treff 3000. Weitere Angaben wollte Adler nicht machen. Die Bäckerei Keck wird in dem Supermarktgebäude weiterhin ihre Filiale betreiben. „Für uns ändert sich nichts“, sagte Geschäftsführer Daniel Keck der SZ.Foto: Birgit van Laak