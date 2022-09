„Eine gute Idee hat sich bewährt“ resümierte Bürgermeister Elmar Braun mit seiner Rede zum 50-jährigen Bestehen des Verschönerungsvereins Maselheim vor Kurzem im nahezu vollbesetzten Festzelt beim Luxenweiher. Das Gemeindeoberhaupt erinnerte daran, dass die Gründung des Vereins vor einem halben Jahrhundert noch unter seinem Amtsvorgänger Roland Schmid erfolgt war und es damals vor allem um die Erhaltung des Dorfweihers und die damit verbundene natürliche Bademöglichkeit, aber auch schon um den Umweltschutz gegangen sei.

Musikalisch eingeleitet und umrahmt wurde die Jubiläumsveranstaltung mit gekonnt vorgetragenen Melodien, unter anderem „Divertimenti“ von Mozart, durch Volker Reichardt (Klarinette) sowie seinen beiden Töchtern Sophie (Querflöte) und Julia (Oboe), was sich harmonisch ins Ambiente einfügte und wofür es viel Beifall gab, berichtet der Verschönerungsverein Maselheim in einem Schreiben. Mit einer reichhaltigen Auswahl an Kuchen, Kaffee und anderen Getränken hatten fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste gesorgt.

Der Erste Vorsitzende Edgar Mayer ließ in seiner auch durch Anekdoten humorvoll aufgelockerten Begrüßungsrede die fünf Jahrzehnte der Vereinsgeschichte kurzweilig Revue passieren, erläuterte damit zugleich, wie sich die Aufgaben im Zeitverlauf weiterentwickelten und würdigte die von seinen Vorgängern geleistete Arbeit. Mit dem inzwischen verstorbenen Anton Vogel war der Maselheimer Verschönerungsverein 1972 von wenigen engagierten Personen aus „Liebe zur Natur“ gegründet worden, um vor allem den von der Verschlammung bedrohten Weiher zu sanieren. 1982 habe dann Helmut Aubele die Vereinsführung übernommen, danach Wolfgang Vogel für mehrere Jahre und schließlich Siegfried Wehrle, der bis in die Gegenwart die Vereinstätigkeit entscheidend geprägt hat, nicht zuletzt mit der Aufstellung von Sitzbänken an attraktiven Aussichtspunkten auf dem Gemeindegebiet.

Nach wie vor, so der amtierende Vereinsvorsitzende Mayer, gehörten die regelmäßige Weiherputzete, das Abfischen des Gewässers, Fischräuchern an Karfreitag, aber auch die Pflege der nahen Streuobstwiese mit ihren Apfelbäumen sowie der herbstlichen Ernte zu den Hauptaufgaben des Vereins. So fand auch seine anschließende fachkundige Führung durch die Streuobstwiese ein ebenso reges Interesse, wie die Präsentation von Fotos in der vom Verein 1990 erstellten Weiherhütte über dessen Geschichte und zu dem von ihm gepflegten Gelände rund um den Weiher sowie von dort beheimateten Tieren.