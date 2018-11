Auftakt der Vorweihnachtszeit

Wer das Besondere suchte, war am Samstagnachmittag beim Heggbacher Adventsmarkt richtig. In familiärer Atmosphäre wurde auf dem Marktplatz an den zwölf Ständen ein weihnachtlichesAngebot an selbst hergestellten Geschenkideen präsentiert. Das reichte von der selbstgemachten Bananenmarzipan-Marmelade, den Bechern mit den leckeren „Bredla to go“, der Trinkschokolade „Rentierkacke“, geschnitzten Tannenbäumen und weihnachtlichen Holzstelen über wohlriechende Duftkissen, bis hin zu bunten Strickmützen, Socken, Handschuhen und Stulpen sowie schönen Adventsgestecken und pfiffigen Weihnachtskarten mit Knopfmotiven.

Das Bläserensemble Pro Heggbach bot musikalisch einen stimmungsvollen Rahmen. Waffelduft und Punsch regten den Appetit der Besucher an, die von Biberach, Laupheim, Ochsenhausen und der Umgebung nach Heggbach zum Adventsmarkt gekommen waren, zu dessen besonderen Momenten neben der Begegnung mit Menschen mit Behinderungen auch das beeindruckende Geläut der Kirche St. Georg um 15 Uhr gehörte.

Die Erlöse aus dem Verkauf fließen zurück in die Arbeit der jeweiligen Standbetreiber, etwa in die Missionsarbeit der Franziskanerinnen vom Kloster Reute, des Seniorentreffs Laupheim/Heggbach oder dem Kolping-Strickkreis Ochsenhausen.