Auch in der Pandemie füreinander da sein – wie das geht

Wie wichtig die Arbeit des VdK ist, zeigt sich an den Mitgliederzahlen. Es gab in den vergangenen zwölf Monaten 27 Neueintritte und zehn Abgänge. Damit sind es nun 307 Mitglieder. Vor Kurzem trafen sich die Mitglieder des Ortsverbands Maselheim/Baltringen/Wennedach zur Jahreshauptversammlung.

Die wichtigste Aufgabe des VdK ist die individuelle Betreuung der Mitglieder bei sozialen Problemen. Der Bedarf war hoch: 240 Mal beriet der Vorsitzende ein Mitglied. In vielen Fällen, so steht es in dem Pressebericht des Vereins, habe der VdK helfen können. Und der Bedarf werde jedes Jahr größer. Schriftführerin Claudia Müller ließ das Jahr Revue passieren, Kassier Alois Wohnhaas präsentierte seine Zahlen mit Überschuss.

Das Ergebnis der Wahlen: Vorsitzender ist für weitere zwei Jahre Robert Schafitel, Stellvertreter Franz-Xaver Ammann, Schriftführerin Ulrike Feldt (anstelle von Claudia Müller), Kassierer Alois Wohnhaas, Frauenbeauftragte Lisa Podkowik, Beisitzer sind Monika Wagner, Thomas Ruf, Kuno Moll, Erich Hummel, Franz Seeler und Gaby Haag (neu für Franz Koch), Revisoren Gisela und Otto Mangold. Für zehn Jahre Mitgliedschaft im VdK erhielten Max Bochtler, Margret Geiß, Ingrid Keller, Kurt Lanz, Petra Maier, Carola Manz, Claudia Müller, Franz Reisch, Edeltraud Sailer, Josef Stromsky, Günter Sulz, Manfred Unseld, Katrin Wagner und Monika Wagner das silberne Treueabzeichen mit Urkunde sowie ein Geschenk des Ortsverbands. Für zehn Jahre Funktionärstätigkeit bekamen die Verdienstnadel des VdK Landesverbandes Baden-Württemberg Claudia Müller (Schriftführerin), Franz Koch (Beisitzer) und Gisela Mangold (Revisorin).