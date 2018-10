Artenvielfalt-Gutachten erhitzt die Gemüter

Es ist eine emotionale Debatte und eine knappe Entscheidung gewesen. Der Gemeinderat Maselheim hat sich mit einer Stimme Mehrheit für ein Biodiversitätsgutachten ausgesprochen. In diesem sollen die Potenziale für mehr Artenvielfalt in Tier- und Pflanzenwelt wissenschaftlich untersucht werden.

Die Gemeinde Maselheim hat im Sommer versucht, mit einfachen Mitteln bessere Lebensbedingungen für Insekten zu schaffen. So wurden zum Beispiel Grünflächen nicht gemäht. Aber bei solchen Versuchen möchte es Bürgermeister Elmar Braun nicht belassen. Er würde das Ganze gerne auf eine wissenschaftliche Basis stellen. Deshalb hat er dem Gemeinderat vorgeschlagen, untersuchen zu lassen, welche Lebensräume es für Flora und Fauna gibt und welche Potenziale für mehr biologische Vielfalt vorhanden sind. Zwei Erwartungen hat Braun an das Gutachten: Zum einen konkrete Hilfestellungen, wie die Gemeinde vorgehen soll, wenn sie versucht, Flächen insektenfreundlicher zu gestalten. Zum anderen hofft er, dass klar wird, wo gezielte größere Maßnahmen sinnvoll sind. Auf diese Weise könnte ein Gebiet gefunden werden, wo künftig alle Ausgleichsmaßnahmen gemacht werden, „um damit etwas Vernünftiges zu erreichen“, sagte Braun. Die Untersuchung soll ein Fachbüro unter Anleitung und Begleitung durch die Hochschulen Nürtingen-Geislingen und Biberach übernehmen. Da Schemmerhofen und Laupheim ebenfalls planen, dieses Büro zu beauftragen, würde ein relativ großes Gebiet auf Biodiversität hin durchleuchtet werden.

Im Maselheimer Gemeinderat war die Diskussion kontrovers, der Tonfall teilweise äußerst emotional. Von Zustimmung, über den Vorschlag, lieber lokale Institutionen zu beauftragen, bis zur Ablehnung reichte das Spektrum. Grundsätzlich finde er eine solche Untersuchung gut, signalisierte Jochen Ruf. „Aber wir haben die Kompetenzen dafür im Landratsamt, beim BUND, den Jäger- und Hegeverbänden.“ Er würde das Ganze am liebsten im größeren Rahmen über den Kreistag angehen, um ein möglichst breites Gebiet in den Blick zu nehmen. Kai Dewald kritisierte, es werde der zweite vor dem ersten Schritt gemacht. „Wir haben nie überlegt, Ausgleichsmaßnahmen geballter zu machen. Das muss man zuerst beschließen und dann ein Gutachten in Auftrag geben.“ Grundsätzlich sei zu klären, ob die Gemeinde insektenfreundlicher werden wolle, auch dazu fehle ein Beschluss. Weiter monierte er, man wisse schon viel, aber mache wenig. In den Baugebieten gebe es bereits jetzt Pflanzgebote, die aber keiner kontrolliere. „Diese Debatte muss man auch einmal führen“, pflichtete ihm Braun in Sachen Pflanzgebote bei.

Empörung über SZ-Interview

Zur Emotionalität der Debatte trug bei, dass der wissenschaftliche Leiter der Untersuchung, Professor Roman Lenz von der Hochschule Nürtingen-Geislingen, zuvor in einem SZ-Interview gesagt hatte, mit hohem Pestizideinsatz bewirtschaftete Landwirtschaftsflächen seien für die meisten Arten ein sehr armer Lebensraum. Roland Hecht, selbst Landwirt, sagte: „Dass die Landwirtschaft Flächen totspritzt, will ich nicht stehen lassen.“ Die Landwirtschaft habe dazugelernt, die Äcker seien nicht tot, Begrünungen auf Maisäckern stünden bis April, berichtete er. Weiter kritisierte er die Kosten in Höhe von 7500 Euro für das Gutachten.

Johannes Ströbele fragte mit Blick auf die Riedflächen bei Baltringen, ob es möglich sei, wie mit der Wiedervernässung im Ummendorfer Ried, großflächig etwas zu erreichen und dabei große Mengen Ökopunkte zu kassieren. Auf das Ried schaute auch David Weber. Er sprach sich für das Gutachten aus. Es gehe um eine Bestandsaufnahme, die es ermögliche, später gezielt zu handeln. Zustimmung signalisierte ebenso Gabriele Locher. Sie selbst achte mittlerweile bei der Auswahl von Pflanzen auf Insektenfreundlichkeit, sagte sie.

Mit sechs Ja-, fünf Neinstimmen und drei Enthaltungen beschloss der Gemeinderat, das Gutachten in Auftrag zu geben. Unter der fachlichen Leitung von Professor Lenz übernimmt die Aufgabe das Bad Schussenrieder Büro uismedia.