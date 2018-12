Andreas Hauser scheitert bei Castingshow

Viel Lob gab es für Andreas Hauser, aber am Ende hat es aber nicht gereicht für ein Weiterkommen: In der Sing-Off-Phase bei der Castingshow „The Voice of Germany“ ist der Ellmannsweiler ausgeschieden.

Mit dem Song „Summer Is A Curse“ von The Faim stand Hauser auf der Bühne. Nach dem Auftritt lobte Mark Forster aus der Jury: „Ich werde immer mehr zum Andreas-Fan.“ Jury-Mitglied Yvonne Catterfeld sagte: „Ein supercooler Auftritt, du bringst soviel Freude mit und hast Energie, und Power in der Stimme.“ Doch auch Hausers Konkurrenten zeigten eine starke Performance – und waren am Ende besser. „Es tut mir irre Leid, du bist ein Supertyp“, munterte Catterfeld den ausgeschiedenen Kandidaten auf. Der 25-jährige Andreas Hauser wohnt in Ellmannsweiler und hat bereits 2009 mit Kollegen die Band New Century gegründet.