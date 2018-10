Andreas Hauser aus Maselheim tritt bei der Castingshow „The Voice of Germany“ an

Einmal vor Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Michael Patrick Kelly und Smudo singen: Dieser Traum ist für Andreas Hauser aus Ellmannsweiler wahr geworden. Der 25-Jährige ist in der Vorrunde der Fernsehshow „The Voice of Germany“. Ob er die Runde bestanden hat, erfahren die Zuschauer allerdings erst am Sonntag. Hauser sagt, der Auftritt habe sich für ihn ohnehin gelohnt.

Andreas Hauser hat immer schon Musik gemacht und in Chören gesungen. „Mein Leben lang, bis der böse Stimmbruch kam“, erzählt er. Doch die schwierige Phase war bald überstanden, 2009 gründete er mit Kollegen die Band New Century. In Bad Saulgau wuchs Hauser auf, ging zur Schule und zog dann vor drei Jahren in den Maselheimer Ortsteil Ellmannsweiler.

Der Durchbruch mit der Band kam bei der Biberacher Musiknacht 2016. „Bis dahin war es ein steiniger Weg“, erzählt Hauser. Mittlerweile aber erhalte die Band so viele Anfragen, dass sie gar nicht mehr alle annehmen kann.

Doch Hauser will noch weitergehen. Er hat sich bei der Castingshow „The Voice of Germany“ beworben. „Mein älterer Bruder hat mich dazu gebracht“, erzählt er. Tobias Hauser habe ihn überredet. „Entweder du meldest dich an, oder ich mache das“, habe er gesagt. Das war im Winter vergangenen Jahres.

Jury überzeugt

Andreas folgte dem Rat seines Bruders und verschickte die Bewerbung mit Links zu seinen Bandvideos. „Das war schon ein krasses Gefühl“, erzählt er. Danach folgte die Einladung zum ersten Auswahltag. A cappella und mit Playback musste Hauser vorsingen. Die Jury war überzeugt, eine weitere Runde folgte. Mitte des Jahres erhielt er dann die Einladung zur „Blind Audition“. „Der erste Schritt, um an der Show teilzunehmen“, erklärt er.

Dabei musste der Maselheimer nur mit seinem Gesang überzeugen. Die Juroren saßen mit dem Rücken zu ihm und durften sich nur umdrehen, wenn sie Hauser ihre Stimme gaben. „Wenn sich jemand umdreht, ist das ein Hammergefühl.“ Ob das geklappt, darf Hauser aber noch nicht verraten. „Zu den Blind Auditions bin ich zunächst mit gemischten Gefühlen gefahren“, erzählt er. Beim Auftritt selbst aber sei er entspannt gewesen. „Ich habe mich da richtig wohl gefühlt.“

Hauser sagt, er kenne die Kritik an Castingshows. Bei „The Voice of Germany“ aber habe er wirklich talentierte Menschen getroffen. „Wir haben zusammen gejamt, viel Musik gemacht, ich habe so viele einzigartige Stimmen gehört.“ Diese Erfahrung wolle er nicht missen.

Sein Ziel sei es vor allem , seine Stimme weiter zu verbessern. „Aber natürlich möchte ich auch ein stückweit Bestätigung erhalten.“ Die Show sieht er als große Chance: „Je weiter du kommst, umso mehr Chancen hast du, dein Talent zu zeigen“, sagt er.

Selbst wenn er bei der Show erfolgreich sein sollte, womöglich deutschlandweit bekannt würde, will Hauser auf dem Boden bleiben. „Ich bin nicht der Typ, der abhebt“, sagt er und betont: Die Band solle auch in Zukunft nicht zu kurz kommen. „Die bleibt ein Teil meines Lebens“, sagt er. Auch ansonsten will der 25-Jährige in seinem Beruf als Chemielaborant weiter arbeiten.

Am Ende gehe es ihm vor allem um eines: die Musik. „Egal, wie es mir ging, die Musik hat mir im Leben immer weiter geholfen“, erzählt er. „Ich singe auch überall“, erzählt er. Am Lenkrad, unter der Dusche – und neuerdings auch in einer der bekanntesten deutschen Castingshows.