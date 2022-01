An die an Euthanasie-Opfer wurde in Heggbach gedacht

Am Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau wird alljährlich der Opfer des Nationalsozialismus gedacht – auch in der St.-Elisabeth-Stiftung.

In Heggbach erinnert man insbesondere an die 193 geistig und mehrfach behinderten Menschen aus Heggbach sowie an die 72 Kinder und Erwachsene aus Ingerkingen, die 1940 nach Grafeneck deportiert und ermordet wurden. Pandemiebedingt fand zum 77. Jahrestag kein öffentlicher Gottesdienst statt.

Vor der Kirche St. Georg begrüßten die neuen Co-Leitungen in Heggbach, Benjamin Strasser und Oscar Hannabach, die geladenen Gäste. Unter den zwei Dutzend Teilnehmenden waren die Werkstatträtinnen und -räte Sabine Mößlang, Elvira Bogenrieder, Jürgen Stützle und Linda Zimmer, die Heimbeirätinnen Sabine Miller und Gitta Aigner, sowie Pfarrer Ludwig Hager und Schwester Antonie.

Der Maselheimer Bürgermeister Elmar Braun sagte, es setze ihm sehr zu, wie unmenschlich damals mit den Mitbürgern umgegangen wurde. Jedes Leben sei es wert gelebt und geliebt zu werden. Rita Schultheiß vom Team der Seelsorge der St.-Elisabeth-Stiftung betonte, dass man auch heute nicht wegschauen dürfe, wenn Menschen drangsaliert werden.

Nach einem gemeinsamen Vaterunser sprachen Heim- und Werkstatträtinnen kurze Gebete. Im Anschluss an die Gedenkfeier gaben Wolfgang Dürrenberger, Heimbeirat und Vertrauensperson, Rita Schultheiß und zwei Bewohnerinnen an der permanenten Gedenkstätte in der Kirche Einblick in die lebendige Erinnerungskultur in Heggbach.