Aggressiver Autofahrer verletzt Polizisten

Ein alkoholisierter Fahrer hat am Samstag Polizisten beleidigt und verletzt. Das hatte für ihn Konsequenzen. Am Samstag kurz vor 23.30 Uhr wurde von Anwohnern in Äpfingen Reifenquietschen und ein Schlag gehört. Die Polizei stellte zwischen Äpfingen und der B 30-Zufahrt Biberach-Nord ein Unfall fest. Ein 25-jähriger war mit seinem Audi von der L 267 abgekommen. Zeugen hielten den Fahrer fest, da er die Unfallstelle verlassen wollte. Ein Alkotest ergab, dass der Mann über zwei Promille Alkohol hatte. Sein Führerschein wurde sofort beschlagnahmt. Auf der Fahrt zur Blutprobe in die Klinik fing der Mann an, die Polizei zu beleidigen.

An der Klinik angekommen weigerte er sich, aus dem Streifenwagen zu steigen. Als er endlich aus dem Fahrzeug war, griff er die Polizisten an. Einem Kopfstoß konnte noch ausgewichen werden, ein Fußtritt traf einen Beamten. Als der Mann überwältigt war, konnte die Blutentnahme erfolgen. Der immer noch aggressive Mann musste den Rest der Nacht beim Polizeirevier Biberach in der Arrestzelle verbringen. Dort zeigte er nochmal seine Aggressivität, indem er die Überwachungskamera der Arrestzelle zerstörte. Auf den Mann kommen mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft zu. Die Schadenshöhe vom Unfall konnte noch nicht beziffert werden.