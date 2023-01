Adventskonzert des Spielmannszugs Äpfingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 4. Dezember, lud der Spielmannszug zum Adventskonzert in die Kirche St. Blasius in Äpfingen ein. Nach dem Eröffnungslied „Song for Anna Magdalena“ begrüßte Vorstandsmitglied Karin Stark die zahlreich erschienen Gäste. Ebenso berichtete sie vom diesjährigen Spendenprojekt: Die Spenden aus dem Adventskonzert sollen dem Verein Glücksmomente des DRK Biberach zugutekommen, bei der ehrenamtliche Helferinnen und Helfer schwerkranken Menschen einen letzten Herzenswunsch erfüllen.

Nach der Ansprache von Karin Stark folgten die adventlichen Lieder wie „The Young Vivaldi“ und „Walzer Nr. 2“. Anlässlich des Tages der Heiligen Barbara am 4. Dezember wurden Barbarazweige geschnitten. Mit einem darauf abgestimmten Gedicht wurden die Besucher darauf aufmerksam gemacht, am Ende des Konzertes einen Barbarazweig mit nach Hause zu nehmen. Weitere musikalische Highlights waren unter anderem die Lieder „Little Drummer Boy“ und „Sleigh Ride Romance“. Passend zum zweiten Adventssonntag wurde gemeinsam das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“, welches von Tambourmajor Tobias Bär an der Trompete begleitet wurde, gesungen. Das Lied „An Irish Blessing“ rundete den musikalischen Teil des Konzerts ab. Der Wunsch nach einer Zugabe wurde mit dem Lied „A Little Christmas Song“ erfüllt. Im Anschluss an das Konzert lud der Spielmannszug zum gemütlichen Umtrunk auf dem Kirchplatz ein. Die kleinen und auch die großen Gäste wurden dort vom Nikolaus und seinem Gehilfen Ruprecht überrascht. Insgesamt konnte der Spielmannszug eine Spendensumme in Höhe von 689 Euro an den Verein Glücksmomente des DRK Biberach überbringen und bedankt sich in diesem Zuge recht herzlich bei allen Konzertbesuchern.