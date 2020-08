Achim „Moggi“ Jehle hat erneuten Fernsehauftritt

Mit seiner Kuhwette bei „Wetten, dass ...?“ hat es Achim „Moggi“ Jehle zu großer Bekanntheit gebracht, jetzt ist der Landwirt aus Sulmingen wieder im Fernsehen zu sehen: als einer der Fragesteller in der Sendung „Genial Daneben“. Ausgestrahlt wird die Sendung am Mittwoch, 19. August, von 19 Uhr an auf SAT.1.

Eingeladen wurde Jehle von einer Münchner Produktionsfirma, bei der sich ein Mitarbeiter an Jehles Wette erinnert hatte. Jehle hatte seinerzeit alle seine Kühe am Schmatzgeräusch beim Äpfelkauen erkannt und wurde damit bei „Wetten, dass ...?“ Wettkönig.

Der Bauer freute sich über die Anfrage, „obwohl ich zugeben musste“, das TV-Format „Genial Daneben“ gar nicht zu kennen. „Zu dieser Zeit bin ich jeden Tag noch bei meinen Moggis im Stall beim Füttern und Melken“, deshalb habe er diese 19-Uhr-Sendung noch nie gesehen, sagt er.

Zunächst traurig über die Absage

War Jehle zunächst als Ereigniskandidat vorgesehen, wurde er dann zunächst ausgeladen. Denn SAT.1 fürchtete, dass unweigerlich Jehles Wette beim Konkurrenzsender ZDF zur Sprache kommen würde. „Zuerst war ich natürlich etwas traurig“, sagt Jehle. Aber sein Vorschlag, als normaler Fragekandidat aufzutreten, wurde schließlich aufgegriffen.

Wichtig war, dass Jehle bei der Aufzeichnung der Sendung am 28. Januar in den MMC Studios Köln nichts von seinem Bauernhof erzählen durfte – damit das Rateteam nicht auf die richtige Fährte zur Landwirtschaft geführt würde. In der Sendung lässt der Moderator Hugo Egon Balder Gegenstände erraten und die Kandidaten müssen herausfinden, was sich dahinter verbirgt und wozu die Gegenstände dienen.

Jehle darf vorab nicht zuviel verraten

Ob es die prominenten Gäste – in diesem Fall die Moderatorin Ruth Moschner, die Schauspielerin Janine Kunze und die Komiker Ingo Appelt und Wigald Boning – schaffen? Erraten sie den Begriff, geht Jehle leer aus. Bleibt das Rätsel ungelöst, hat Jehle die Chance auf einen Gewinn von 500 Euro.

Ausgestrahlt wird die Sendung am Mittwoch auf SAT.1, aufgezeichnet wurde sie schon am 28. Januar – noch vor dem Corona-Ausbruch in Deutschland. Daher konnte er seine Frage damals noch in den Rängen unter anderen Studiogästen loswerden.