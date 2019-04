89 000 Euro Zuschuss für die Sanierung der Äpfinger Schule

Maselheim bekommt 89 000 Euro für die Sanierung der Äpfinger Schule. Das berichtete Bürgermeister Elmar Braun auf telefonische Anfrage der SZ. Die Mittel stammen aus dem kommunalen Sanierungsfonds. An der Grundschule stehen eine Reihe von Arbeiten an: ein neuer Außenputz, Steichen und teilweiser Austausch der Fenster, Dämmung des Dachspitzes, eine Be- und Entlüftung für Klassen- und Lehrerzimmer, Austausch der Heizkörper. Die Verwaltung rechnet mit Kosten von knapp 264 000 Euro. Auch an der Maselheimer Schule sind Arbeiten geplant, die Sanierung der WCs und die Einrichtung eines Werkraums. Die Gemeinde wartet noch auf einen Zuschuss. Die Sanierung soll, so der Plan, im Sommer beginnen.