60-Tonnen-Autokran landet im Bach - Straße gesperrt

Ein 60 Tonnen schwerer Kranwagen ist am Donnerstagmorgen in Maselheim von der Heggbacher Straße (L 280) abgekommen und in der Dürnach gelandet. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Straße ist derzeit gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war der 27-jährige Fahrer auf der L 280 von Heggbach in Richtung Maselheim unterwegs, als er „kurz vor Maselheim wohl alleinbeteiligt nach rechts in den Grünstreifen“ geriet. Anschließend durchbrach der Kranwagen die Leitplanke und landete auf dem Dach in der Dürnach. Rettungskräfte brachten den Fahrer in eine Klinik.

Ein 60-Tonnen-Kranwagen ist am Donnerstagmorgen in Maselheim in der Heggbacher Straße von der Fahrbahn abgekommen und in die Dürnach gekippt. (Foto: Gregor Westerbarkei)

Ersthelfer hört lauten Knall

Einen lauten Knall hatte ein in der Nachbarschaft wohnender Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vernommen und kümmerte sich wenig später um die Erstversorgung. Die Rettungskräfte wurden um 8.32 Uhr alarmiert. Der Fahrer sei ansprechbar und anscheinend nur leicht verletzt gewesen, berichtet Christian Steigitzer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Maselheim und Einsatzleiter. Insgesamt 18 Feuerwehrleute der Abteilungen Maselheim und Laupertshausen sowie weitere neun Einsatzkräfte der Biberacher Feuerwehr waren vor Ort.

600 Liter Betriebsmittel an Bord

Das Fahrzeug hatte nach Informationen der Feuerwehr rund 600 Liter Betriebsmittel an Bord, von denen zumindest ein Teil in die Dürnach gelangte. Auch darum kümmerte sich die Feuerwehr unter anderem mit dem Einsatz von Bindemitteln.

Wegen der aufwendigen Bergung wird die Heggbacher Straße voraussichtluch noch bis in den Nachmittag hinein gesperrt sein.