39 Stipendien für hervorragende Leistungen vergeben

Spitzenleistungen in der Berufsausbildung zahlen sich aus: 39 Nachwuchskräfte aus der Region, davon 21 Personen aus dem Kreis Biberach, erhalten ein Weiterbildungsstipendium aus dem Programm Begabtenförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Sie haben ihren Berufsabschluss mit sehr guten Leistungen absolviert. Insgesamt kann die IHK Ulm im Namen des Bundesministeriums in diesem Jahr mehr als 200 000 Euro zur Förderung der Elite in der dualen Ausbildung vergeben.

Für das Förderprogramm bewerben können sich erfolgreiche Auszubildende, die ihren Abschluss mit mindestens 87 von 100 Punkten abgelegt haben und nicht älter als 24 Jahre sind. Über drei Jahre erhalten sie bis zu 8100 Euro für ihre berufliche Qualifizierung und können so ihre weitere „Karriere mit Lehre“ gezielt ausbauen. „Wer auf eine erfolgreiche Ausbildung eine Weiterbildung draufsattelt, hat in unserer Region genauso gute Zukunftsperspektiven wie mit einem akademischen Abschluss“, sagt hierzu der Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm Max-Martin W. Deinhard. In der Regel nutzen die Stipendiaten und Stipendiatinnen die Förderung für Lehrgänge mit Fortbildungsabschlüssen wie Fachwirt, Industriemeister, Betriebswirt und Techniker, aber auch für duale Studiengänge sowie Sprachkurse.

Stipendiatin Lena Enderle aus Äpfingen unterstreicht: „Auch persönlich sind meine Weiterbildungen zur Wirtschaftsfach- und Betriebswirtin bei der IHK Ulm ein Gewinn. Durch den Austausch mit meinen Kurskolleginnen und -kollegen und das Sammeln neuer Erfahrungen verändert man den eigenen Blickwinkel, man entdeckt neue Stärken und Interessen.“