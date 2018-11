340 Kartenfans spielen Binokel

Rund 340 Kartenspieler sind der Einladung der TSG Maselheim-Sulmingen zum diesjährigen Preisbinokel gefolgt und haben die Mehrzweckhalle in Maselheim gefüllt.

Günther Blech aus Grünkraut bei Ravensburg hat das Turnier gewonnen. Mit 10 900 Punkten hat er sich den mit 500 Euro dotierten Sieg beim Preisbinokel gesichert.

Bereits das ganze Jahr über waren Cheforganisator Udo Dachroth, Thomas Gleinser und Sponsoring-Vorstand Herbert Schulz unterwegs, um bei Firmen Geld- und Sachspenden zu organisieren. Auch am Abend selber waren die Organisatoren in der Halle mit von der Partie und unterstützten ein Service-Team, das von Fußballabteilungsleiter Wolfgang Schlachter gemanagt wird. Oberschiedsrichter Josef Eiberle und seine Assistenten kümmern sich um einen fairen und reibungslosen Ablauf. Viele weitere ehrenamtliche Helfer unter der Leitung von TSG Finanzvorstand Oliver Dachroth waren in verschiedenen Funktionen im Dauereinsatz. Gespielt wurde in drei Runden mit jeweils 15 Ausgaben. Beginn war pünktlich um 19.30 Uhr, gegen 00.30 Uhr wurde der letzte Spielbogen abgegeben.

Nachdem der schlechteste Spieler die rote Laterne und einen Ring Schwarze Wurst erhalten hatte wurde der Sieger Günther Blech geehrt. Den Grundstein legte Blech bereits im ersten Durchgang, als ihm 4270 Punkte gelangen. Den zweiten Platz belegte Ralf Pfisterer aus Erbach mit 10620 Punkten, er sicherte sich 300 Euro Siegprämie. Auf dem dritten Platz folgte Elena Schreiber aus Wangen mit 10350 Punkten.

Die TSG Maselheim-Sulmingengibt bekannt, dass das nächste Turnier am Samstag, 16. November 2019, stattfinden wird.