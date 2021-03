24-Jährige muss nach Unfall ins Krankenhaus

Ins Krankenhaus musste nach einem Unfall am Dienstag bei Maselheim eine 24-Jährige. Gegen elf Uhr missachtete der Fahrer eines Kieslasters mit Anhänger an der Kreuzung Gottlieb-Röhm-Straße/ L 266 die Vorfahrt der 24-Jährigen. Die Frau kam gegen elf Uhr mit einem Mercedes aus Richtung Äpfingen. Durch den Zusammenstoß erlitt sie leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 45-jährige Fahrer des Kippers blieb unverletzt. Der Sachschaden am Lastwagen und am Auto beträgt rund 20 000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.