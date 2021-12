21-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Auf der B 30 ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Laut Polizeibericht war ein 21-Jähriger am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr auf der B 30 in Richtung Biberach unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Laupheim-Süd und Biberach-Nord geriet er auf der schneebedeckten Fahrbahn mit seinem Fiat Ducato zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach schleuderte der Sprinter nach links und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer und seine 18 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Richtungsfahrbahn Biberach zweitweise komplett gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.