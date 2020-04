21-Jährige fährt in eine Böschung

Eine 21-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr bei Maselheim von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren.

Bei dem Unfall zwischen Heggbach und Maselheim erlitt die 21-Jährige leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. An dem Opel Corsa entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro.

Die Beamten der Verkehrspolizei Laupheim, Telefon 07392/96300, haben die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de