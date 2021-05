18 Eigentumswohnungen entstehen in Maselheim

Die Raiffeisenbank Biberach hat mit dem Bau der 18 Eigentumswohnungen in der Kronenstraße in Maselheim begonnen. Der erste Spatenstich fand im kleinen Kreis statt.

Die Raiffeisenbank Biberach hat am Donnerstagnachmittag den ersten Spatenstich für ein Wohnhaus mit insgesamt 18 Eigentumswohnungen in ihrem Geschäftsgebiet in Maselheim in der Kronenstraße vorgenommen. Die Freude sei groß, auchbei Bürgermeister Elmar Braun und dem Gemeinderat, die dem Bau bereits im vergangenen Jahr zugestimmt haben, heißt es in einer Mitteilung. Als Bauherr tritt die Raiffeisenbank Biberach auf. Die Firma Härle ist Generalunternehmer der Bauleistungen für das Bauwerk. Die ersten Gespräche über die Bebauung des Grundstückes fanden bereits vor circa zwei Jahren statt.

Über Monate hinweg fanden zahlreiche Planungstermine mit der Firma Härle und den Architekten statt. Das Grundstück der ehemaligen Molkereigenossenschaft war seit längerer Zeit im Eigentum der Raiffeisenbank Maselheim. Nach dem Abbruch des Bestandsgebäudes lag das Grundstück einige Zeit brach. Im Herbst 2018 wurde die Firma Härle mit einer Projektierung zum Bau von Eigentumswohnungen beauftragt. Entstehen sollen verschiedene Wohungsgrößen, von der Single-Wohnung mit zwei Zimmern bis zur Familienwohnung mit vier Zimmern. Die Wohnungen werden nach dem KfW55 Standard gebaut, mit einer Größe von 56 bis 116 Quadratmeter. Eine Tiefgarage, Carports und weitere Stellplätze sowie zugewiesene Kellerräume und Trockenräume sind vorhanden. Außerdem ist ein Fahrrad- und Müllraum mit eingeplant.

Der Standort der Wohnlage ist zentral gelegen und in der Nähe von Ärzten, dem Kindergarten, der Grundschule sowie einem Supermarkt. „Aktuell sind 14 Wohnungen reserviert. Mit dem Baubeginn im Mai soll der Rohbau noch vor den Wintermonaten stehen. Die Fertigstellung und Übergabe der Wohnungen werden voraussichtlich Ende 2022 erfolgen“, erklärte Raiba-Vorstandssprecher Gerolf Scherer.