17 neue Schiedsrichter im Fußballbezirk Riß

Die Evakuierung der Neu-Ulmer Innenstadt ist abgeschlossen, die Bombe auf dem Arial in der Nähe des Einkaufscenters Glacis-Galerie kann nun entschärft werden. „Die Entschärfung der Fliegerbombe in Neu-Ulm läuft“, teilte das für Neu-Ulm zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West per Twitter mit. Wie lange die Entschärfung dauern wird, ist schwer zu sagen. Möglich ist auch, dass der Vorgang nur eine halbe Stunde in Anspruch nimmt.

