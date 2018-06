1250 Elektroautos zukünftig in Maselheim?

376 Photovoltaikanlagen produzieren in Maselheim Strom. Sollen die Klimaschutzziele der Landesregierung weitgehend erreicht werden, müssen in den kommenden drei Jahrzehnten fast 900 neue Anlagen hinzukommen. Das zeigen die Zahlen, die Jens Gehrt von der Netze BW im Maselheimer Gemeinderat vorgestellt hat. In seinem Bericht informierte er außerdem über das Maselheimer Stromnetz, über Ausfallzeiten und über Investitionen, unter anderem in die Elektromobilität.

Stromausfälle: Das Jahr 2016 sticht bei den Störungen im Maselheimer Stromnetz heraus. 49,9 Minuten Ausfallzeit über alle Netzkunden verteilt gab es damals, so die Zahlen von Jens Gehrt. Der Grund für die hohen Ausfallzeiten sei das Hochwasser gewesen, das teilweise die Trafos überflutete, erläuterte er. Im Jahr zuvor hatte die Zahl bei 2,7 Minuten (2014: 2,5) gelegen. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt waren es 2015 12,7 Minuten. 2017 hatten die Maselheimer im Schnitt 7,5 Minuten keinen Strom. Gewitterschäden seien die Ursache gewesen, sagte EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark der SZ.

Leitungen: Der Anteil der Freilandleitungen in Maselheim sinkt, der der Erdkabel wächst. 15,8 Kilometer Freileitung waren es 2015, zwei Jahre später lag die Zahl noch bei 11,2 Kilometer. Entsprechend entwickelten sich die Zahlen beim Erdkabel nach oben: von 17,8 im Jahr 2015 auf 22,5 Kilometer 2017.

Investitionen: Rund eine dreiviertel Million Euro hat die Netze BW seit 2012 in Maselheim investiert, in den Rückbau der Freileitung und die Erdkabelverlegung in Laupertshausen, in den Rückbau von Thomasstahlmasten in Äpfingen, in Baugebietserschließungen und in den Ersatzbau von Umspannstationen. Investitionen gingen außerdem in den Ausbau des Netzes für die Elektromobilität – aktuell in der Mettenberger Straße. Geplant ist ein solcher Ausbau im Zug der Straßensanierung auch in der Hinteren Straße, außerdem im künftigen Neubaugebiet „Langes Gewand“.

Mehr Photovoltaik-Anlagen, mehr Wärmepumpen

Erneuerbare Energien: Der Energieverbrauch lag 2016 bei rund 13 Gigawattstunden, nach Angaben von Ulrich Stark deckt die Photovoltaik rein rechnerisch gut ein Viertel ab. Damit die langfristigen Klimaziele der Landesregierung erreicht werden, müssen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Was es für Maselheim bedeutet, wenn die Ziele im Jahr 2050 zu 90 Prozent erreicht werden sollen, zeigte Jens Gehrt anhand konkreter Zahlen.

876 PV-Anlagen müssten bis dahin neu installiert werden. Die Zahl der Wärmepumpen müsste sich ebenfalls erhöhen: bis zum Jahr 2050 auf 362. Ein noch stärkerer Zuwachs wäre bei der Elektromobilität nötig. Die Netze BW geht davon aus, dass die Zahl der Elektroautos in Maselheim auf 1252 steigen müsste, wenn die Klimaziele zu 90 Prozent erreicht werden sollen.