Äpfinger Kinder im Bann der Rübengeister

Einen Kürbis, etwas Phantasie und ein wenig Arbeit: Mehr braucht es nicht, um Kinder glücklich zu machen, wie auch der Spielmannszug Äpfingen in diesem Jahr wieder bewiesen hat. Die achte Rübengeisternacht in Äpfingen ist wieder auf großes Interesse gestoßen: 40 Kinder durften mit Hilfe der Spielleute einen schaurig schönen Geist schnitzen, der im Anschluss an die Arbeit bei einem gemeinsamen Nachtumzug gleich zur Schau gestellt wurde. Die Kinder wurden für ihre Mühe mit kleinen Süßigkeiten belohnt und im Anschluss gab es leckere Geistersuppe, zu der auch die Eltern herzlich eingeladen waren. Jedes Kind konnte als Erinnerung am Ende seinen eigenen Rübengeist mit dem gruseligen Gesicht mit nach Hause nehmen. Foto: Privat