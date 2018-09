Äpfinger Grillrabauken brutzeln meisterlich und holen Platz drei

Benni Amann, Nicole Braig, Christian Haas und Philipp Oswald vom Team „Grillrabauken“ aus Äpfingen und Umgebung haben sich am Sonntag bei der Grillmeisterschaft Allgäu-Oberschwaben den dritten Platz in der Gesamtwertung geholt.

Bei dem in Leutkirch ausgetragenen Wettbewerb mussten die Teams vier Menüs zubereiten und im Stundentakt einer 15-köpfigen Jury präsentieren. Mit ihrem Burger lagen die Äpfinger Grillrabauken sogar an der Spitze, bei der Forelle holten sie den zweiten Platz, in der Addition aller vier Gänge Rang drei. Bewertet wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach den strengen Regeln der German Association (GBA), deren Vizepräsident Ulli Welte der Jury vorsaß.

Organisiert wurde die zum zweiten Mal ausgetragene Grillmeisterschaft von der BBQ & More Manufaktur und vom Leutkircher Bioweinhandel Wünsche.