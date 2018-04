„Shadows in Motion“ haben das Laupheimer Publikum am Samstag im Kulturhaus mit Tanzkunst unterhalten. Einige Zuschauer nahmen zur Pause Reißaus – sie haben den besseren Teil der Show verpasst.

Im Bühnennebel wiegen sich die Tänzerinnen und Tänzer in blauen Anzügen zu Beginn ganz sanft und mit fließenden Bewegungen zu asiatisch angehauchten Klängen. Die Musik wird fast afrikanisch und der Tanz dynamischer. Sie rennen, wirbeln, drehen sich in perfekter Harmonie, springen kraftvoll und kommen doch federleicht wieder auf.

In grauen Fransenkleidern wird es nun rhythmischer, fast wild. Die Tänzerinnen bewegen sich zwischen Kriegstanz und Beschwörung. Mystische Schwarzlichteffekte lassen ihre Körper als grüne Skelette auferstehen. Ein wenig gruselig und trotzdem wunderschön.

Das US-amerikanische Pilobolus Dance Theatre arbeitet mit großen Effekten. Ein weißes Tuch ist erst ein Schleier und wird dann im blauen Licht zum großen Meer, das die Tänzerinnen magisch anzieht. Sie verschwinden darin und tauchen wieder auf. Sphärische Klänge untermalen die Szenerie.

Männer in hautfarbenen Anzügen mit Tigerzeichnung – oder ist es Kriegsbemalung? – sind ganz in rotes Licht getaucht und setzen tribale Elemente um, kraftvoll und kämpferisch. Hier beginnt auch der eigentliche Schattentanz. Kleine Requisiten am Kostüm werden als große Adlerschwingen auf den Bühnenhintergrund gezeichnet, Haarteile zu prächtigem Kopfschmuck.

Nach der Pause begeistert das Ensemble mit einer dynamischen Choreografie. Irgendwo zwischen Titanic-Tragödie und 20er-Jahre-Kostümparty, jede Szene unterbrochen von flackerndem Stroboskoplicht, wirbeln die Tänzerinnen und Tänzer über die Bühne – und stehen dann wieder wie Statuen da. Es wird gefeiert und herumgealbert. In der kontrastreichen Beleuchtung zeigt das Ensemble noch einmal echten Schattentanz – dieses Mal als Schatten-boxen im Wortsinn, beeindruckend exakt choreografiert.

Drei Männer in hochgekrempelten grünen Army-Anzügen treten auf. Erst lautlos, dann beginnt die Klaviermusik. Sie tanzen mal harmonisch miteinander, mal kämpferisch gegeneinander. Athletisch drängen die Tänzer einander kraftvoll zurück und schließen sich dann doch wieder zu einer Einheit zusammen.

Die Solistin in „The Way Within“ arbeitet mit einem eigenen Beleuchter. Er hält das Licht, sie strebt ihm entgegen, flieht, ficht Kämpfe im Inneren aus, löst ihren Tanzrock, bis sie scheinbar befreit auftanzen kann. Eine direkte Überleitung zum letzten Stück: sie hat es „hinein“ geschafft. Der Rest der Tanzgruppe betritt stumm die Bühne und überreicht ihr einen roten Mantel, den alle anderen bereits tragen. Sie wird Teil der Kompanie. Gemeinsam wird noch einmal alles gegeben: die Tänzerinnen und Tänzer heben und tragen einander, als wäre das kinderleicht, springen aus dem Liegen auf, landen geräuschlos, drehen sich in atemberaubender Geschwindigkeit.

Zum Abschied bekommt noch einmal jeder Künstler der Jon-Lehrer-Gruppe seinen eigenen Applaus. Zur Zugabe lässt es sich Regisseur und Choreograf Jon Lehrer nicht nehmen, selbst mitzutanzen.