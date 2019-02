Zwerg Gimli erobert die Krone

„Gimli“ heißt ein Bild von Johnny Krüger, eine fotografische Annäherung an den gleichnamigen Zwergenkrieger aus Tolkiens „Der Herr der Ringe“. Mit dieser und anderen Aufnahmen hat der Warthauser jetzt seinen Titel als Vereinsmeister des Laupheimer Fotokreises knapp verteidigen können.

Krüger setzte sich bei den fünf geforderten Themen in der Gesamtwertung vor Robert Span und Karin Garcia durch. Damit zieht er gleich mit Stanislav Belicka, der in den Jahren 2000 bis 2003 vier Mal in Folge Vereinsmeister war.

Der „Gimli“ entstand bei den Arbeiten zur Fotoserie „Zeitreise der Männlichkeit“, für die Krüger von der Fédération internationale de l’art photographique (FIAP) 2018 den Titel „Maître Photographe de la FIAP“ verliehen bekam, die höchste Auszeichnung, die der Verband vergibt. Seit 1982 haben sie nur 15 Fotografen in Deutschland erhalten. Krüger stellt die Serie „Zeitreise der Männlichkeit“ bei den Laupheimer Fototagen am 6. und 7. April aus und bietet in diesem Rahmen einen Workshop „Studiofotografie, Projekt Mittelalter“ an.

Zurück zur Vereinsmeisterschaft des Laupheimer Fotokreises: Die Sieger der Teilwettbewerbe, die übers Jahr verteilt sind, heißen Dieter Kugler („Wasser“), Robert Span („blau“ und „People“), sowie Johnny Krüger („Fahrrad“ und freies Thema). Die Bilder wurden von Juroren verschiedener Fotoclubs bewertet.

Der Vereinsvorsitzende Maximilian Lindner überreichte den Siegern Urkunden. Damit verbunden sind Geldpreise.