Zweiundzwanzigtausend Schritte auf dem Weg zum Glück

„Wege zum Glück – Unterwegs mit Worten von Pater Anselm Grün.“ Unter diesem Motto haben sich die beiden katholischen Kirchengemeinden Baustetten und Laupheim am vergangenen Sonntag bei der Gemeindefußwallfahrt auf den Weg gemacht. Die Gemeinden starteten bei klarem Himmel jeweils um 5.30 Uhr an ihrem Heimatort und vereinten sich bei Bühl zu einer großen Gruppe von etwa 90 Wallfahrern.

Die Strecke führte weiter auf Kühle spendenden Waldwegen über Rot nach Schnürpflingen. An drei Wegstationen machte die Gruppe halt, um sich über die vielen Wege, Umwege und Irrwege ihres Lebens Gedanken zu machen. Dabei wurden immer wieder Texte von Anselm Grün als Hilfe herangezogen. Umrahmt wurden diese Impulse durch Gebete und Gesang, der mit Querflötenmusik begleitet wurde. Auf den Wegstrecken zwischen den Stationen blieb genügend Zeit, um sich auszutauschen und Zitate von Anselm Grün in Ruhe zu betrachten.

Nach fast vier Stunden Fußwallfahrt erreichten die Pilger einen Weiher am Rande von Schnürpflingen. Dort war am Wasser ein prächtiges Frühstück vorbereitet, mit dem sich die Wallfahrer bei schon kräftiger Sonne unter Bäumen stärken konnten. Eine kurze abschließende Wegstrecke führte zum Ziel, die Kirche „Mariä Unbefleckte Empfängnis“ in Schnürpflingen. Die Wallfahrer kündigten sich mit einem kräftigen „Großer Gott, wir loben dich“ an. Der Dank- und Familiengottesdienst dort wurde vom Laupheimer Familiengottesdienst-Team vorbereitet und vom Kirchenchor Baustetten musikalisch umrahmt.

Am Ende des Gottesdienstes dankte Pfarrer Alexander Hermann Dorothea Treiber für ihre sehr engagierte Tätigkeit in den Kirchengemeinden Baustetten und Laupheim. Sie war in den vergangenen zwei Schuljahren für die Familien- und Schülergottesdienste sowie für die Erstkommunion zuständig. Ab dem kommenden Schuljahr wird die neue Gemeindereferentin diese Tätigkeit übernehmen. Pfarrer Hermann überreichte Dorothea Treiber als Dank einen Blumenstrauß.

Nach dem Gottesdienst waren alle zu einem Frühschoppen direkt neben der Kirche eingeladen. Das Organisationsteam stellte unter den Schatten spendenden Bäumen herzhaftes Essen und Trinken bereit. Dort freuten sich die Pilger über eine gesegnete und gelungene Gemeindefußwallfahrt – mit einer Distanz von 22 000 Schritten, wie der Schrittzähler eines Pilgers verriet.