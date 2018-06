Zweite Photovoltaikanlage geht bald ans Netz

Die Bürgerenergiegenossenschaft Laupheim (BEG) nimmt in Bälde ihre zweite Photovoltaikanlage in Betrieb. Sie steht auf dem Dach des 2012 eingeweihten Gebäudes für Gymnasium und Realschule und leistet knapp 100 Kilowatt peak.

Die Voraussetzungen an diesem Standort seien ideal, sagte der Vorstandsvorsitzende Werner Puchta am Mittwoch bei der Generalversammlung. 294 Module wurden auf das Schuldach gesetzt. Einige noch fehlende technische Vorrichtungen sollen in den nächsten Tagen montiert werden, „dann können wir mit der Anlage ans Netz und Geld verdienen“.

Gekostet hat sie netto rund 100 000 Euro. Damit hat die Genossenschaft jetzt alle Geschäftsanteile, die bei der Gründung 2011 gezeichnet wurden, abgerufen und investiert. Für weitere Projekte müsste die BEG frisches Geld einsammeln. Dann dürften zunächst einmal die aktuell 158 Mitglieder ihre Anteile aufstocken. Es liegen zudem etwa 30 Anträge von Menschen vor, die Mitglied werden möchten. „Sie können aber erst aufgenommen werden, wenn wir ein neues Vorhaben angehen und Geld dafür einsetzen“, erklärte Werner Puchta.

Eine Idee ist, auf einer Konversionsfläche eine Freiland-Photovoltaikanlage zu bauen. Als möglichen Standort brachte Puchta ein Gelände an der Weihertalstraße ins Gespräch, gegenüber dem Rodelhang. „Das hätte dann aber eine andere Dimension, weit über 100 Kilowatt peak“, betonte er. Man habe sich aber noch nicht ausführlich mit dem Thema beschäftigt – „es ist derzeit nur ein Gedanke im Hinterkopf“. Ungeklärt sei auch, ob die Stadt ein Grundstück zur Verfügung stellen würde.

Positives Signal vom OB

Vom Oberbürgermeister, der die Versammlung verfolgte, kam dazu ein ermutigendes Signal. Die genannte Fläche im Weihertal habe er bisher nicht auf dem Schirm, sagte Gerold Rechle, doch grundsätzlich sei die Stadt „komplett offen“ für ein solches Projekt: „Diese Stoßrichtung haben wir bereits vor zwei, drei Jahren im Rathaus untersucht.“ Rechle sagte zu, das Thema Freilandanlage erneut zu prüfen – „bleiben wir im Gespräch“.

Die BEG betreibt seit August 2012 eine 80-Kilowatt-peak-Anlage auf dem Dach des Carl-Laemmle-Gymnasiums. Sie hat 2017 rund 75 700 Kilowattstunden Strom erzeugt. Im Jahr zuvor waren es 74 600 Kilowattstunden gewesen. Die Einspeisewerte für das laufende Geschäftsjahr liegen auf dem Niveau der voraufgegangenen. Für die Anlage auf dem CLG-Dach ist keine Pacht fällig; der Gemeinderat hat im Sinne einer Anschubhilfe für die BEG darauf verzichtet. Für die neue Anlage sind Pachtgebühren zu entrichten.

2,5 Prozent Dividende

Bei Umsatzerlösen von 17 500 Euro und einer Bilanzsumme von 215 000 Euro hat die BEG im Geschäftsjahr 2017 einen Überschuss von 3980 Euro (Vorjahr: 2983 Euro) erwirtschaftet, berichtete das Vorstandsmitglied Franz Kohler. Einstimmig folgten die Mitglieder am Mittwoch dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, 2,5 Prozent Dividende je Geschäftsanteil auszuschütten; das sind insgesamt 3792 Euro.

Das seien insgesamt erfreuliche Zahlen, resümierte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Fleschhut. Die Genossenschaft entwickle sich weiter positiv. Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat war Formsache.

Der von der BEG erzeugte Strom wird bisher nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet und ins Netz des Versorgers EnBW eingespeist. Künftig möchten die Laupheimer ihren Strom direkt vermarkten, zusammen mit vier anderen Bürgerenergiegenossenschaften aus dem Landkreis Biberach. Über die Online-Plattform „Biber-Energie“ wollen sie von Juli an Ökostrom aus der Region an Kunden in der Region liefern. Die EnBW-Tochter Interconnector als Partner bündele den erzeugten Strom zu einem „durchaus fairen Preis“ und stelle ihn den Verbrauchern zur Verfügung, berichtete Klaus Heinrich, Vorstandsmitglied der BEG Laupheim. In der Startphase werde „Biber-Energie“ mit zusammen etwa 280 Kilowatt peak die Nachfrage sicher nicht decken können, sagte Heinrich, „aber es ist ein Anfang und wir hoffen, dass wir wachsen können“. Wenn „Biber-Energie“ nicht liefern könne, liefere die EnBW zu 100 Prozent Ökostrom aus; so sei es vertraglich vereinbart.