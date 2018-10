Zweifel an der Existenz von Alzheimer

„Der Alzheimer-Schwindel“ hat der Titel eines Vortrags der Biologin und Buchautorin Cornelia Stolze am Donnerstagabend gelautet, zu dem die Bürgergemeinschaft Laupheim in die Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule geladen hatte. Bis auf den letzten Platz waren die Reihen im Saal gefüllt. Manchem Zuhörer sprach Stolze aus der Seele, andere hatten starke Zweifel an dem, was sie an diesem Abend hörten. Wie schon der Titel, so war auch der Inhalt des Vortrags provokativ. Dennoch schaffte es Stolze, ihre Zuhörer zum Nachdenken anzuregen. Sie versuchte, dabei nie belehrend oder populistisch zu sein, sondern erklärte ihre Thesen logisch und mit Selbsthinterfragung.

„Ich bin überwältigt, wie groß das Interesse ist. Es ist toll, dass Sie sich diesem Thema stellen, das mit Ängsten und Sorgen verbunden ist“, lobte Cornelia Stolze die Zuhörer und leitete damit sogleich in das Thema „Alzheimer-Schwindel“ über. Ihr Hauptziel sei es, den Menschen Ängste zu nehmen und Maßnahmen der Vorbeugung aufzuzeigen. Ängste, die laut Stolze in der Öffentlichkeit gezielt geschürt würden.

Auf Nachfrage aus dem Publikum stellte Stolze klar, dass es für sie nicht eindeutig sei, ob die Alzheimer-Krankheit überhaupt existiere. Es bestehe kein nachweisbarer Zusammenhang zwischen einer Demenz und Eiweißablagerungen im Gehirn. Nach einer ausführlichen Erklärung des Begriffes Demenz ging Stolze vor allem auf mögliche Ursachen einer Demenzerkrankung ein. Hier nennt sie Kopfverletzungen, Hirnschädigungen, Medikamente, Alkohol und Drogen. Dass es Demenz gibt, wird von Stolze nicht bestritten. Provokativ sprach sie prominente Fälle wie zum Beispiel Rudi Assauer an. Dieser würde in den Medien immer wieder mit Alzheimer in Verbindung gebracht. Über seine Vorliebe für Alkohol und eine mögliche Verbindung zur Demenz werde jedoch geschwiegen. Es bestünde kein Interesse, hier Aufklärung zu betreiben, da der FC Schalke 04 von einer Brauerei gesponsort werde.

Kritik an Pharmaindustrie

Stolze ging in ihrem Vortrag sogar noch ein Stückchen weiter. Sie unterstellte der Pharmaindustrie und den Medien eine gezielte Streuung von Ängsten, um mit unwirksamen Medikamenten Geld zu verdienen. „Mir ist es ein Rätsel, wie die Medikamente überhaupt eine Zulassung bekommen konnten“, erklärte sie. Gezielt griff sie die Alzheimergesellschaft an, deren Zahlen zur deutlichen Zunahme von Demenzerkrankungen sie stark in Zweifel zieht. Über drei Viertel aller Demenzdiagnosen seien schlicht falsch.

Oft seien Patienten einfach unter Stress, litten unter Depressionen oder verstünden die Fragen des Arztes aufgrund von Schwerhörigkeit nicht. Ihr Rat: Bei Verdacht auf Demenz sei es wichtig, erst einmal alle Medikamente zu überprüfen und wichtige Untersuchungen zur Funktion von Leber, Niere und Durchblutung vornehmen zu lassen. Drei positive Botschaften übermittelte sie am Ende ihres Vortrags: Ein gesunder Lebensstil schütze vor Demenz, auch schwere kognitive Störungen seien oft reversibel und die Anzahl der Neuerkrankungen gehe stetig zurück.

Im Anschluss an den Vortrag bot sich den Zuhörern die Gelegenheit, der Referentin Fragen zu stellen. Viele nutzten diese Chance und hinterfragten das zuvor Gehörte. Die Meinungen darüber gingen jedoch weit auseinander. Auch Cornelia Stolze konnte an diesem Abend keine eindeutigen Belege für ihre Theorien liefern. Ihr Vortrag war jedoch sehr gut strukturiert und leicht nachvollziehbar.