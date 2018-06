Zwei Remis für die HRW-Jugend

Einen nicht unverdienten Punkt konnten die A-Junioren der Laupheimer Handballer gegen Tabellenführer TG Biberach beim 25:25 verbuchen. Dabei mussten die Rot-Weißen zunächst mit nur fünf Feldspielern ersatzgeschwächt antreten, konnten aber bis zur 22. Minute das Ergebnis beim 9:12 einigermaßen offen halten. Dann konnten die fast zeitgleich spielenden B-Jugendlichen, direkt aus Ehingen angereist, ins Geschehen eingreifen, so dass bei 12:14-Rückstand die Seiten gewechselt wurden.

Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich eine auf gutem Niveau stehende kämpferische Partie, in der die TG Biberach erst beim 23:23 den ersten Ausgleichstreffer durch Timo Remane hinnehmen musste. In der spannenden Schlussphase ließen die Rot-Weißen mehrere klare Torchancen liegen, so dass in den Schlusssekunden mit etwas Glück durch Daniel Krais der 25:25 Ausgleichstreffer fiel. Für Laupheim spielten: Federle im Tor, Zugenmaier (8), Remane (5), Krais (5), Knorr (2), Becker (2), Schuler (1), Seidel (2), Heiter u. Gebert.

Ebenfalls einen Punkt konnten die B-Junioren in Ehingen entführen. Zwar sahen die Rot-Weißen beim 16:11-Halbzeitstand wie der vermeintliche Sieger aus, doch die Gastgeber drehten im zweiten Abschnitt enorm auf. Leistungsgerecht trennten sich die Teams 28:28-Unentschieden. Bester HRW-Schütze war Timo Remane (12 Treffer).