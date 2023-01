Zwei Punkte für die Volleyball-Damen des TSV Laupheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 14. Januar, konnten sich die Volleyball-Damen des TSV Laupheims zwei wichtige Punkte sichern. Im ersten Spiel gegen die Damen der SG Volley Alb/Brenztal 2 starteten die Laupheimer Damen eher unkonzentriert, weshalb die ersten zwei Sätze an die Gegnerinnen gingen. Nach der Verletzung einer Spielerin des TSV konnten die Damen ihren Vorsprung im dritten Satz nicht weiter halten und somit ging das Spiel mit 0:3 an die gegnerische Mannschaft. Das zweite Spiel gegen die Damen des SSV Ulm 1846 2 wurde in einer neuen, unbekannten Aufstellung bestritten. Aufgrund von vielen eigenen Fehlern seitens der TSVlerinnen siegten die Ulmer in den ersten beiden Sätzen. Mit viel Motivation und Kampfgeist und nicht zuletzt durch die konstante hervorragende Leistung von Linda Grabe konnten sich die Laupheimerinnen aber die Führung in allen weiteren Sätzen und folglich den Sieg mit 3:2 erkämpfen. Durch die zwei gewonnenen Punkte rutschen die Volleyball-Damen des TSV Laupheims nun auf den achten Tabellenplatz in der Bezirksliga.