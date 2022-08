Zwei neue Gesichter bei Rentschler Biopharma

Rentschler Biopharma besetzt weitere Schlüsselpositionen im Company Leadership Team: Sabine Sydow, vormals Leiterin von vfa bio, wird nun Chief of Staff und Falk Nürnberger übernimmt eine neu geschaffene Position als Corporate General Counsel. Das teilt das Unternehmen in einem Presseschreiben mit.

Sabine Sydow unterstützt als Chief of Staff seit dem 1. Juli den Vorstand von Rentschler Biopharma. Durch ihre langjährige Tätigkeit als Leiterin von vfa bio (Interessengruppe Biotechnologie im Verband forschender Pharma-Unternehmen) ist sie mit der biopharmazeutischen Industrie vertraut und verfügt über ein Netzwerk in Wirtschaft, Akademia und Politik. Als Chief of Staff fungiert Sydow als beratendes Bindeglied zwischen dem Vorstand und allen Bereichen des Unternehmens.

Falk Nürnberger ist seit dem 1. Juli Leiter der globalen Abteilung Recht und Compliance bei Rentschler Biopharma. Zuletzt war Nürnberger mehrere Jahre als General Counsel Europe und als Mitglied des europäischen Management-Teams des Arzneimittelkonzerns Viatris tätig, wo er das Team der europäischen Rechtsabteilung leitete.

Die Rentschler Biopharma SE ist ein Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen und bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen an. Es ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1100 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford in den USA.