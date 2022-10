Zwei Mannschaften starten beim Gaufinale in Illerrieden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 24. September fand das Gaufinale der Mannschaften im Gerätturnen weiblich (P-Stufen) statt. Ausrichter war der SF Illerrieden.

Alle Turnerinnen mussten einen Pflicht-4 Kampf an den Geräten Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden absolvieren. Dabei gehen die drei besten Wertungen des jeweiligen Gerätes in die Gesamtwertung der Mannschaft mit ein.

Pro Altersklasse konnten sich die drei besten Mannschaften qualifizieren. Beide Mannschaften starteten am Samstagvormittag parallel. Beim Einturnen hatten die Mädchen die Möglichkeit, sich mit den Turngeräten vertraut zu machen und den Ablauf der Übungen nochmals zu wiederholen.

Für den TSV Laupheim gingen die Mannschaften der E-Jugend und D-Jugend an den Start, welche sich beide im April bei einem Vorentscheid qualifiziert haben.

Turnerinnen der D-Jugend sind: Laura Beck, Annabell Kahle, Marlene Schmidt, Mia Schneider und Nina Weckerle.

Die D-Jugend zeigte sich von ihrer besten Seite. Sie meisterten die Übungen an allen Geräten mit viel Konzentration und Körperspannung und wurden dafür mit hohen Wertungen belohnt.

Der Ehrgeiz und die Disziplin im Training zahlten sich aus und die Mannschaft stand am Ende des Wettkampfes auf dem Treppchen. Mit dem zweiten Platz qualifizierte sich die Mannschaft für das Bezirksfinale Süd beim SG Deißlingen.

In der E-Jugend starteten Hanna Büchele, Klara Häußler, Joline Imad, Ellen Kahle, Nora Schäfer und Alisa Schelensky.

Die Turnerinnen konnten bisher noch nicht so viel Wettkampferfahrung sammeln und waren sichtlich aufgeregt. Das spiegelte sich in manchen Übungen wieder, wodurch wichtige Punkte verloren gegangen sind. Besonders schöne Übungen zeigte die Jugend am Sprung, wo sie sich gut gegen die starke Konkurrenz schlug. Am Ende belegten sie den 7. Platz.

Mit den gesammelten Erfahrungen geht es zurück in den Trainingsbetrieb, um weiter an den Übungen zu feilen.